Bari. Scontro auto-TIR, sindaco Altamura: vicino a famiglir coinvolte

Sulla pagina Facebook del Comune il cordoglio dell’Amministrazione

(DIRE) Bari, 17 Lug. – “Questo è un giorno triste per la nostra comunità. Quattro concittadini hanno tragicamente perso la vita in un incidente stradale sulla SP 151 Altamura-Ruvo”. È quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Altamura (Bari) in riferimento all’incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale 151, a venti chilometri dal centro abitato di Altamura, che ha coinvolto un’utilitaria e un camion. I due mezzi si sono scontrati frontalmente, forse a causa della pioggia che ha reso scivoloso l’asfalto facendo perdere il controllo dell’auto al conducente, L.F. di 84 anni. Con lui sono morti sul colpo anche due sorelle, F.F. e R.C., di 38 e 51 anni, e il compagno della 38enne, S.A. “La sindaca (Rosa Melodia, ndr) e l’Amministrazione comunale si stringono alle famiglie per questo immenso dolore”, conclude il post. (Adp/ Dire) 20:24 17-07-20