Università. Archeologi a Manfredi: riaprite biblioteche ed archivi

(DIRE) Roma, 17 Lug. – L’Associazione Nazionale Archeologi (Ana) ha scritto al ministro Gaetano Manfredi per esprimere “forte preoccupazione per il perdurare della chiusura al pubblico di biblioteche e archivi di università e istituti dipendenti dal ministero dell’Universitaàe della Ricerca”. Secondo l’Ana “tale chiusura determina evidenti limitazioni allo studio e alla ricerca che da questa situazione conseguono, ma non meno evidenti sono gli impedimenti allo svolgimento dell’attivita’ professionale anche per tanti professionisti, tra i quali certamente gli archeologi, che a vario titolo utilizzano lo strumento del patrimonio librario e documentario delle università e istituti di cultura italiani quale imprescindibile strumento a supporto della propria attivita’ lavorativa”. Per queste ragioni l’Ana ha inoltrato richiesta al ministro affinche’ “riapra al pubblico le biblioteche e gli archivi universitari, anche nei mesi estivi, nel pieno rispetto delle procedure di contrasto alla diffusione del Coronavirus mediante le indicazioni fornite dal ministero della Salute”. (Com/Dip/ Dire) 13:49 17-07-20