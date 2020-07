Vibo Valentia, nella notte capannone in fiamme a Briatico

Nella notte del 17 Luglio, poco prima delle tre, un grosso incendio è scoppiato in un capannone industriale di circa 1200 mq nel comune di Briatico, in località San Giovanni. Sul posto sono intervenute diverse sqaudre di Vigili del fuoco, per un toale di 15 unità e sei mezzi. Le fiamme hanno distrutto un furgone, un’autovettura e un muletto che si trovavano all’interno del capannone, oltre a una notevole quantità di materiale vario lì contenuta. L’incendio non ha causato il crollo della struttura ma, in attesa di ulteriori controlli e verifiche tecniche strumentali, l’intera area in via precauzionale è stata considerata inagibile. I Vigili del fuoco hanno lottato contro le fiamme per circa 7 ore, prima di spegnere l’incendio e provvedere poi alle operazioni di bonifica dell’area. Non si registrano danni a persone.

