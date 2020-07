Elezioni Amministrative 2020 nelle Regioni a statuto ordinario fissata la data con Decreto del Ministro dell’Interno Si voterà Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci Domenica 4 e Lunedì 5 Ottobre 2020. Il Ministro dell’Interno, dott.ssa Luciana LAMORGESE, ha fissato con proprio Decreto la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario per Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020, con turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci domenica 4 e Lunedì 5 Ottobre 2020. In particolare, le operazioni di voto, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Nella Città metropolitana di Reggio Calabria andranno alle urne nella tornata elettorale 2020 gli elettori dei seguenti 27 Comuni, appartenenti a Regione a statuto ordinario: <><><>

Comune – Pop. Leg. ( cens. 2011) – Sindaco in carica o Comm. ◊ Consiglieri spett.

1) – Anoia – 2.246 – DEMARZO Alessandro ◊ 10

2) – Bianco – 4.125 – CANTURI Aldo ◊ 12

3) – Brancaleone (***) – 3.624 – Commissario Prefettizio Dott.ssa Isabella GIUSTO, Funzionario economico. ◊ 12

4) – Bruzzano Zeffirio – 1.211 – CUZZOLA Francesco ◊ 10

5) – Casignana – 773 – CRINO’ Vito Antonio ◊ 10

6) – Cinquefrondi – 6.492 – CONIA Michele ◊ 12

7) – Giffone – 1.946 – CUTRI’ Antonino ◊ 10

8) – Maropati – 1.583 – SILVESTRO Fiorenzo ◊ 10

9) – Melito di Porto Salvo – 11.115 – Commissario Straordinario dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO ◊ 16

10) – Molochio – 2.643 – ALESSIO Beniamino ◊ 10

11) – Montebello Ionico – 6.242 – SURACI Ugo ◊ 12

12) – Pazzano – 640 – TAVERNITI Alessandro ◊ 10

13) – Platì ) – 3.711 – Commissione Straordinaria: Dott. Umberto Pio Antonio CAMPINI; Dott. Antonio GULLI’; Dott. Emiliano CONSOLO. ◊ 12

14) – Polistena – 10.742 – TRIPODI Michele ◊ 16

15) – Reggio Calabria – 180.817 – FALCOMATA’ Giuseppe ◊ 32

16) – Roccaforte del Greco – 550 – PENNA Domenico ◊ 10

17) – Samo – 871 – BRUZZANITI Giovanbattista ◊ 10

18) – San Lorenzo – 2.685 – RUSSO Bernardo ◊ 10

19) – San Roberto (***) – 1.833 – Commissario Pref. Dott.ssa IANNO’ Francesca ◊ 10

20) – Sant’Eufemia d’Aspromonte – 4.053 – Commissario Straordinario dott.ssa Silvana MERENDA ◊ 12

21) – Santo Stefano in Aspromonte – 1.247 – MALARA Francesco ◊ 10

22) – Scilla – 5.115 – Comm. ◊ 12 –

23) – Taurianova (**) – 15.310 – Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Grazia SURACE ◊ 16

RINNOVI AUTUNNO 2020

1) – Delianuova – 3.436 – Commiss. Straord.: Dott. GIANNELLI Antonio, Dott.ssa PENNISI Cettina, Dott. BUDA Emilio Saverio ◊ 12

2) – Palizzi (*) – 2.297 – Commissione Straordinaria: Dott. Marco OTERI; Dott.ssa Michela FABIO; Dott. Cosimo FACCHIANO ◊ 10

3) – Siderno – 16.879 – Commiss. Straord.: Dott.ssa CARACCIOLO Maria Stefania, Dott.ssa MULE’ Matilde, Dott. POLITO Augusto ◊ 16

4) – Stilo (*) – 2.687 – Commiss. Straord.: Dott. Maurizio IANIERI – Dott. Roberto MICUCCI – Dott.ssa Rosanna PENNESTRI’ ◊ 10

L’elenco dei Comuni è ancora provvisorio perché a questi si aggiungeranno altri eventuali Comuni i cui Consigli comunali saranno interessati a scioglimento con DPR entro il 27 luglio 2020.

(*) Salvo per i Comuni di Stilo e Palizzi eventuale proroga di sei mesi della durata dello scioglimento ex art. 143 del D.lgs. 267/2000

https://dait.interno.gov.it/documenti/dm_15-07-2020_elezioni_amministrative_2020_0.pdf

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/Scadenzario.pdf

Domingo Crea