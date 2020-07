10.30 – Un grave ed imponente incendio è divampato nella Cattedrale di Nantes in Francia. Le fiamme hanno avvolto la storica cattedrale di San Pietro e Paolo, nel Nord-Ovest del Paese. I Vigili del Fuoco locali sarebbero preoccupati dall’evolversi della situazione perchè il rogo pare sia in fase iniziale ed attualmente fuori controllo. Le cause sono ancora tutta da accertare. Questo a Nantes è il secondo grande incendio in una cattedrale della Francia negli ultimi anni.

