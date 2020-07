Riprende l’attività velica a Reggio. A Crotone reggini per la selezione del campionato italiano Optimist

Dopo l’emergenza sanitaria in cui si è desiderato il vento, il mare, gli spruzzi delle onde e l’acqua salata, tutte le attività che si sviluppano attorno al mondo della vela riprendono a pieno regime e con grande successo. Mai, come quest’anno, è stato numeroso il gruppo di giovanissimi che hanno partecipato alle scuole vela e al Campus nella città di Reggio, e per i più giovani della classe Optimist è il momento del confronto in una regata organizzata dalla FIV a Crotone che vale come selezione per i campionati italiani e per la Primavela. La pattuglia reggina impegnata nella trasferta crotonese, è composta da Eliana Colella e da Giuseppe e Pierluigi Taccone con il nuovo coach del Circolo Velico, Danilo Suppa. L’estate prosegue a gonfie vele, mantenendo tutte le regate in calendario e l’impegno del Circolo Velico per il prossimo futuro sarà un grande evento: l’Italia Cup della classe LASER che vedrà Reggio divenire nuovamente la capitale della vela in Italia. La vela si conferma la scelta sportiva più sana, di maggior successo per la salute dei cittadini e dei giovani oltre una carta vincente per la Calabria.