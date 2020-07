Migranti. Lega: Stop agli arrivi non concordati

(DIRE) Roma, 19 lug. – “Quanto accaduto a Gualdo Cattaneo e’ l’ennesima riprova della assoluta incapacita’ di gestire i flussi migratori da parte di questo Governo. Gli annunci di cancellare i decreti Sicurezza, voluti da Matteo Salvini, sono bastati a triplicare gli sbarchi passati da 2 mila e 500 a quasi 7 mila, mettendo a rischio non solo la sicurezza, ma anche la salute dei cittadini in piena emergenza Coronavirus. La gestione dell’accoglienza si sta rivelando assolutamente inadeguata, è inaccettabile che in una notte 23 dei 25 immigrati, per altro arrivati senza preventiva condivisione con il sindaco, possano dileguarsi indisturbati dalla struttura che li accoglie. È innegabile che, in molti casi, gli “allontanamenti” dai centri di accoglienza siano, di fatto, delle vere e proprio “fughe” pianificate gia’ prima dell’arrivo e rese possibili anche da controlli insufficienti e segnalazioni tardive da parte dei gestori delle strutture. Per questo domani mattina presenteremo in Senato una mozione che chiede al governo di inasprire drasticamente le sanzioni a carico dei gestori, qualora si ravvisino mancanze o responsabilita’, fino a prevedere la risoluzione del contratto e l’esclusione dai bandi di gara per i soggetti in caso di omessa vigilanza o di tardiva comunicazione di allontanamento definitivo dalla struttura di accoglienza”. Cosi’ i senatori della Lega Luca Briziarelli e Stefano Candiani, gia’ sottosegretario al ministero degli Interni. (Com/Anb/ Dire) 22:01 19-07-20