Milano, in macchina con droga e pistola scacciacani priva di tappo rosso: Polizia arresta pusher

Stanotte in viale Papiniano, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno arrestato un cittadino italiano di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato il ragazzo a bordo di un auto su cui viaggiava con un amico e, all’interno del suo borsello, hanno rivenuto 2,5 grammi di marijuana, 3,85 grammi di hashish, 6 cartucce a salve e, nascosta all’interno degli slip, una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Gli agenti, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, 250 euro in contanti in banconote da vario taglio, un’ulteriore pistola scacciacani priva di tappo rosso e una confezione con 42 cartucce a salve.

