Possibilità all’estero con LVHM

È uno dei più importanti gruppi al mondo nel settore del lusso e dei prodotti di qualità: LVHM è la multinazionale francese proprietaria di oltre settanta marchi divisi in aziende di alta moda come Christian Dior, Bulgari, DKNY, Fendi, Céline, Guerlain, Givenchy, Kenzo e Louis Vuitton, oltre che di orologi come TAG Heuer e gioielli come Tiffany & C. In questo momento è possibile presentare il proprio curriculum per alcune posizioni aperte nei paesi europei. Tra le altre, segnaliamo:

Human Resources Operations a Ginevra, in Svizzera;

Full Time Sales Associate nel Bichester Village, in UK;

Junior Purchaser a Hersham, in UK;

Projektmanager (m/w/d) Retail Design a Düsseldorf, in Germania;

Team Manager, Alter Markt a Salisburgo, in Austria;

Store Manager Luxembourg, in Lussemburgo.

Alla pagina Lavora con noi del gruppo LVHM è possibile consultare tutte le offerte attualmente disponibili all’interno della multinazionale, con i dettagli richiesti per ognuno dei percorsi professionali.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Possibilita-allestero-con-LVHM.aspx