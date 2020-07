Torino: Lo sconto “fai da te” con sostituzione delle etichette

Coppia denunciata dagli agenti del commissariato San Paolo

Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso una coppia, un uomo ed una donna di nazionalità romena di 33 e 31 anni, si sono recati presso il Carrefour di via Monte Cucco per fare la spesa. Dopo aver ultimato gli acquisti presso le casse automatiche, i due si dirigono verso l’uscita. Il vigilante, che nel frattempo li aveva osservati, chiede loro di mostrare sia la merce acquistata sia lo scontrino fiscale, notando subito un’incongruità: i prezzi dei prodotti risultavano alterati. Grazie all’applicazione di nuove etichette, create con le bilance elettroniche del reparto ortofrutta, i due stranieri avevano pagato gli articoli ad un prezzo ribassato. L’importo della spesa era così passato da un totale di circa 60 euro a poco meno di 13 euro. Allertato il 112 NUE, la coppia è stata denunciata per truffa.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6845f14139ce08d7849928609