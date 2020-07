Adrano (Ct). Arrestato pregiudicato per droga

Agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato il 21enne, pregiudicato per reati connessi, alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, per resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, lesioni personali aggravate e ricettazione. L’uomo, dopo aver scontato poco più di anno di reclusione tra il 2017 e il 2018, dovrà scontarne adesso altri quattro anni, nonché il pagamento della pena pecuniaria pari a 3.700 euro per reati commessi dal 2014,al 2017.