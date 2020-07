Coronavirus. Test vaccino Oxford promettente, stimola risposta

Ricercatori: pazienti sviluppano anticorpi, ma servono conferme

(DIRE) Roma, 20 Lug. – L’ultimo test condotto sul vaccino in sperimentazione presso i ricercatori britannici dell’Universita’ di Oxford, frutto anche di una collaborazione italiana, avrebbe dato risultati promettenti, dimostrando l’efficacia e la sicurezza del farmaco: lo ha riferito oggi la Bbc. Secondo l’emittente, la sperimentazione eseguita su 1.077 persone ha rivelato che, dopo l’iniezione del vaccino, classificato come ChAdOx1 nCoV-19, il sistema immunitario dei pazienti ha sviluppato autonomamente gli anticorpi e i globuli bianchi che possono sconfiggere il Covid-19. I risultati appaiono incoraggianti, tuttavia i ricercatori invitano alla prudenza: prima di confermarne la piena validita’ il vaccino dovra’ essere sottoposto ad ulteriori esami e andra’ testato su un numero ancora maggiore di persone. Per il vaccino a collaborare con l’istituto Jenner della Universita’ di Oxford, e’ anche la Irbm Science Park, un’azienda di Pomezia fondata nel 2009. (Alf/Dire) 16:28