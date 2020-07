Coronavirus: USA 63.872 contagi in 24 ore

11:42 – Johns Hopkins University comunica che negli USA nelle ultime 24 ore il numero di nuovi casi accertati di contagio da Coronavirus è di 63.872 e 574 decessi, per un totale di oltre 3,7 milioni di contagio e 140.474 vittime. Anche il Brasile ha subito un aumento di contagi, 23.529 persone nelle ultime 24 ore, 2.098.389 in totale, con 716 vittime nuove che si aggiungono ai 79.488 decessi complessivi. In Europa si hanno 3.070.848 casi confermati e 207.071 vittime dall’inizio dell’emergenza del coronavirus, di cui 244.434 contagi In Italia, 196.949 guariti e 35.045 deceduti.