Lega. Salvini: Non ci sono soldi nè in Russia nè in Svizzera

(DIRE) Milano, 20 Lug. – Matteo Salvini si dice “assolutamente tranquillo” sull’inchiesta della procura di Milano partita dalla compravendita dell’immobile di Cormano (Mi) da parte della Lombardia Film Commission e che vede indagate alcune figure vicine alla Lega. Per il segretario del Carroccio, intervistato a margine di una visita al quartiere QT8, le dichiarazioni dell’indagato fermato nell’ambito dell’inchiesta, Luca Sostegni, “non c’entrano assolutamente niente i fondi della Lega”, in piu’ “non ho il piacere di conoscere questa persona e la Lega non c’entra nulla”. Insomma, “stanno cercando i soldi in Russia e in Svizzera da tre anni e non troveranno una lira ne’ in Russia ne’ in Svizzera”, doce Salvini, quindi per l’ex ministro degli Interni questa inchiesta “fara’ la stessa fine”. (Nim/ Dire) 12:44