Meteo: caldo torrido su tutta la Penisola 

12:01 – L’anticiclone sub-tropicale porterà un caldo torrido in Italia con picchi fino a 40°C, con giornate prevalentemente soleggiate, cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Sulle Alpi si registrano dei frequenti temporali, ma le temperature resteranno comunque elevate. I picchi di caldo si registreranno nelle regioni meridionali italiane. Dal Nord scenderà verso il Centro Italia una perturbazione temporalesca. Le Isole invece avranno picchi di 40°C. Gli esperti raccomandano di bere molta acqua e uscire nelle ore più fresche della giornata, soprattutto per bambini e anziani.