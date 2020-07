Reggio Calabria: alla Mediterranea le prime lauree in presenza

Martedì 21 al Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali (DICEAM) dell’università Mediterranea inizieranno le sedute di Laura con modalità mista: in presenza e a distanza. I laureandi che hanno scelto di essere presenti fisicamente, discuteranno il loro elaborato finale, accompagnati ciascuno da un massimo di due persone, rispettando le norme di sicurezza. Le lauree proseguiranno per tutta la giornata, due sessioni al mattino e due il pomeriggio, per consentire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento, definite dal D.R. n. 189 del 14.6.2020.

Le sedute di laurea del 21 Luglio 2020 avranno il seguente ordine:

•Ore 9.00 laurea magistrale in Ingegneria Civile;

•Ore 11.20 laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

•Ore 14.45 laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale;

•Ore 16.50 laurea triennale in Ingegneria Industriale.

Tutte le sedute di laurea verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube dell’Università Mediterranea