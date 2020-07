Sierra Leone. Chiedono corrente elettrica, Polizia spara e uccide

A perdere la vita anche uno studente di 15 anni

(DIRE) Roma, 20 Lug. – Almeno quattro persone uccise, tra i quali un adolescente, e una decina di feriti: e’ il bilancio, stando a soccorritori citati dalla stampa locale, dell’intervento di militari e poliziotti che in Sierra Leone hanno aperto il fuoco sui partecipanti a una manifestazione di protesta. L’episodio si e’ verificato a Makeni, una delle citta’ principali del nord del Paese. Stando a ricostruzioni concordanti, all’origine della protesta c’e’ stato lo spostamento di un generatore di elettricita’ in un’altra localita’ e il timore degli abitanti del posto di restare senza corrente. Testimoni hanno riferito che agenti e militari hanno prima sparato in aria ma che poi, quando alcuni manifestanti hanno lanciato pietre, hanno abbassato la mira e colpito piu’ persone. A perdere la vita, stando a fonti ospedaliere, anche uno studente di 15 anni. Secondo il quotidiano Sierra Leone Telegraph, la citta’ di Makeni e’ “una bomba a orologeria”. Alle tensioni contribuirebbe “una sfiducia totale” tra le comunita’ locali e il governo di Freetown, guidato dal Sierra Leone People’s Party (Slpp) del presidente Julius Maada Bio. (Vig/Dire) 12:10