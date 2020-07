Un sogno “Fantafilosofico”, la scuola post covid

L’ora di Filosofia, “Troppe nozioni, troppi stimoli, insegniamo ai ragazzi a pensare” . L’ unità di base della Felicità per ricercare la Verità : andiamo oltre!

Prima dell’oltre partiamo da una domanda: Che cos’è dunque la verità. Un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state trasposte e adornate poeticamente e retoricamente e che, dopo un lungo uso, appaiono a un popolo salde, canoniche e vincolanti. “E poi un bel giorno cominci a pensare a quell’ accadimento in grado di mandare all’aria…la famosa goccia che fa traboccare il vaso.Bene. E’ di quella goccia che voglio parlarvi.Quella piccola, minuscola, insignificante goccia.Non forzarla in tutti i modi a farcela stare in quel tuo vaso ormai stracolmo…Aiutala a traboccare, rendila libera.Svuota il tuo vaso, rompilo in mille cocci e poi con immensa fiducia nella vita dedicati a creare beltà.Siamo nati per questo.Per costruire un capolavoro.”

“Oltre non è per tutti,ma ce la faremo!”

Come dovrebbe essere la scuola post covid? Somiglia alla nostra: coi nuovi banchi nelle palestre, ma ci sono ancora le materie, i bidelli e i professori e insieme alla matematica, alla storia e alla geografia,nei nuovi programmi,più spazio al pensiero!

Molti non sono propensi e preferiscono trasmettere modelli o forse verità assolute.

E la filosofia?

Sin da Socrate la filosofia si orienta verso l’identificazione della perfezione con la felicità mediante l’uso della ragione. Il Socrate dell’apologia è liberatorio addirittura rispetto alla morte, giunta per la sua spasmodica ricerca della perfezione, intesa in quel caso come virtù civica vissuta e praticata. Ma Socrate libera sé dal pensiero della morte suggerendo che (a) di essa non si sa nulla o abbastanza e quindi (b) non si può addirittura neppure escludere che essa sia il migliore dei beni (perché ci si ricongiungerebbe pure col mondo delle idee). Adesso, l’uomo del post moderno avverte l’esigenza di sognare per dare spazio all’immaginazione.

Immaginiamo, nella scuola post covid questo pseudo professore, che non entra in aula, ma esce, e a volte parla ai ragazzi la “lingua della fantasia”. Fa lezione anche in silenzio, e ogni tanto presenta agli studenti qualcosa di distorto. Sorge spontanea una domanda: Come lo aggiustiamo? …ogni tanto si rompe l’amicizia, la speranza, o magari si rompe un legame e finisce un amore.È forse questo potrebbe essere un problema per i giovani, che spesso sono tristi, troppo pensierosi. Come aggiustiamo l’amore? Gli allievi provano, inventano, formulando ipotesi e fantasie. In quell’ora “magica”, capita che le verità si travestano da bugie. Se non sapessi che è l’ora di Filosofia, direi che somiglia a un laboratorio di psicologia.

Da dove comincia il “tutto?”Come si digerisce un lutto? Come si fa a costruire la pace? Come scoprire ciò che piace?

Aiutiamo i ragazzi a disegnare mondi immaginari, futuribili scenari, universi pericolosi e mondi meravigliosi, a inventare soluzioni, a giocare con le domande, così ognuno di loro esce da qui un po’ più piccolo e un po’ più grande. A questo serve, la fantasia che unita alla filosofia fa immaginare diverse vite: la tua, la mia. A vedersi nuovi, a disegnarsi più alti, a diventare capaci di piangere, a saltare senza salti, a saper perdonare gli altri, a nuotare sul divano, a essere vicini da lontano, a imparare ad avere paura, a pregare anche senza Dio, ad avere il coraggio di dire: io non sono solo io! Incontrare i ragazzi, a lezione finita che dicono: oggi abbiamo provato a “svitare la vita!”E dopo averla svitata, l’abbiamo guardata da vicino, giorno per giorno, istante per istante, e quando l’abbiamo riavvitata era più … più … era più? E quando poi suona la campanella, gli studenti volano via; anche nella scuola post covid i ragazzi corrono nei corridoi, belli e fragili come gli eroi;qualcuno porta la mascherina, qualche altro i guanti e usa spesso l’amuchina.

Ma la cosa più sorprendente è che nell’ora di Filosofia, il prof viene interrogato dallo studente! Prof. da dove arriva la fantasia? Lui, da vero filosofo, le risponde: dimmelo tu. E lo studente: dal fatto che la vita non è come vuoi tu, e così te la inventi. Il prof. di Filosofia sorride: non avrei saputo dirlo altrimenti. Voto: sorprendente! Come, sorprendentemente?! Eh, già…in questa scuola, i ragazzi non sono un numero…alcuni sono colori, sfumature. Che sogno, che scuola di matti, che follia, l’ora di filosofia! La Fantasia, indispensabile supporto alla filosofia ! Forse qualche alunno direbbe: la studierei per ore! Mi piacerebbe imparare a contare fino al “cuore”. O magari proverei ad aggiustare l’amore, magari! O forse cercherei di trasformare i miei pensieri, quando si fanno troppo funesti.

E tu, in quest’ora,cosa chiederesti?

Raffaella Solano