Ancona, camion in fiamme sulla A14

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle cinque di questa mattina al Km 233 della A14 per l’incendio di un autoarticolato. Le fiamme si sono sviluppate da uno pneumatico del mezzo pesante e si sono propagate alla vicina scarpata. La squadra Vigili del Fuoco intervenuta ha rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. L’autostrada in direzione sud è rimasta chiusa per alcuni minuti durante le operazioni di spegnimento. Non si segnalano persone coinvolte.

