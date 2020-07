ASP Reggio Calabria, sottoscritta convenzione con la Fondazione Via delle Stelle

Si rende noto che, nel pomeriggio odierno è stato sottoscritto un atto negoziale da questa Commissione Straordinaria con la Fondazione Via delle Stelle per regolamentare per l’anno 2020 i rapporti giuridici ed economici con l’Azienda relativi alle prestazioni di ricovero e di assistenza domiciliare per i malati terminali della provincia di Reggio Calabria. Questo atto costituisce un importante azione nel processo di riordino e di riorganizzazione nell’attività assistenziale e nei rapporti con i privati accreditati.