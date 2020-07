Latina, paura per uno yacht in fiamme a Gaeta

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul lungomare Caboto di Gaeta dove, nel primo pomeriggio di lunedì 20 luglio, a bordo di uno yacht ormeggiato presso una banchina privata era scoppiato un incendio sotto coperta. Per le operazioni di spegnimento è stato necessario l’intervento della sezione navale dei Vigili del fuoco di base a Gaeta. Il personale di terra è salito a bordo della MBP VF 1086 (MotoBarcaPompa), ha raggiunto il natante e ha immediatamente iniziato a spegnere l’incendio, evitandone la propagazione alle imbarcazioni vicine. Le cause dell’incendio in fase di accertamento in collaborazione con l’Autorità Portuale. Non si registrano persone coinvolte.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=66229