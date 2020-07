Recovery Fund. Grande accordo da 750 mld ma calano i sussidi ed aumenta la parte in prestito

“Imposto” il freno d’emergenza voluto da Rutte

di Fabrizio Pace – Ed alla fine, anzi all’inizio del giorno successivo alla riunione, esattamente alle 05.30 di questa mattina l’accordo sul Recovery Fund è stato trovato. A darne notizia Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, pare sia satto approvato per acclamazione dai leader dell’intera Unione. Il Recovery Fund è un piano straordinario da 750 miliardi di euro per affrontare la crisi economico-sociale post pandemia covid-19. E’ frutto di una mediazione degli interessi dei paesi “Frugali” e di quelli “Mediterranei”, con la piccola Olanda che ha potuto recitare alzare la voce grazie al suo potere di veto, tant’è che inizialmente si temeva un ennesimo fallimento dell’incontro. Ma i Paesi Bassi hanno tratto il massimo dalla sua posizione trasversale al Recovery Fund ed infatti le sovvenzioni si abbassano a 390 miliardi di euro ed i prestiti aumentano a 360 miliardi di euro. Era un obiettivo psicologico scendere sotto la soglia dei 400 miliardi per gli “oppositori” e pare che Macron abbia ceduto alle pressioni dei Frugali. Il Governo italiano dovrebbe portare a casa 81,4 miliardi di sovvenzioni (fonte La Stampa) cresce invece la quota di prestito che l’Italia DOVRA’ prendere, da 91 a 127 miliardi di euro, circostanza che ha attenuato le pretese di Rutte. Quest’ultimo ha preteso la possibilità che ove i soldi vengano spesi senza l’attuazione delle riforme si si ricorra al cosiddetto freno d’emergenza per il Recovery Fund, dimostrando ancora una volta tutta la sua “fiducia” verso i paesi Mediterranei e soprattutto verso l’Italia. La pioggia di soldi dovrebbe arrivare durante la Primavera del 2021 e dovranno essere spesi entro il 2023 e sono vincolati alle riforme proposte dal Governo Italiano sulla base delle raccomandazioni della Commissione Europea. A fine riunione la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ha mostrato un cauto entusiasmo: “Abbiamo ancora molto lavoro di fronte a noi, ma questa notte ha segnato un grande passo verso la ripresa”.