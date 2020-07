Scuola. Azzolina: Superficialità su monobanchi, sono investimento

“Resteranno e consentiranno un giorno anche il lavoro di gruppo”

(DIRE) Bologna, 21 Lug. – I nuovi monobanchi per le scuole italiane? “Sono un investimento”. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, risponde cosi’ alle polemiche sul costo degli arredi destinati alla riapertura dei plessi a Settembre. “Penso che sui banchi si stia un po’ trattando la questione con molta superficialita’”, afferma Azzolina, oggi a Bologna per un incontro del tavolo per la ripresa in Emilia-Romagna. “Noi abbiamo fatto delle richieste specifiche alle scuole, ci sono diverse tipologie di banchi perche’ chiaramente dipende dall’eta’ degli studenti e delle studentesse, poi i banchi che avete visto sui giornali- afferma la ministra- sono per gli studenti piu’ grandi e sono gia’ utilizzati in tantissime scuole italiane, quelle piu’ innovative: sono un investimento”. Aggiunge Azzolina: “Noi abbiamo investito sull’organico del personale scolastico, abbiamo investito sull’edilizia scolastica, adesso stiamo investendo sugli arredi. Sono arredi che resteranno e che permetteranno un giorno di avere anche la possibilita’ di lavorare in gruppo per gli studenti e di avere forme di innovazione della didattica”. (Pam/ Dire) 12:05