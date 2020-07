Torino: l’allarme sveglia la vittima. Sventato furto in condominio

Nella notte di Venerdì, gli agenti della Squadra Volante intervengono in uno stabile di via Cardinal Massaia per la segnalazione di due persone che si stanno aggirando nel palazzo. Un condominio è stato svegliato dall’allarme del proprio telefonino collegato con la telecamera posizionata sulla porta d’ingresso. Visionando le immagini, il condomino si rende conto della presenza delle due persone che stazionano difronte alla sua porta d’ingresso. Al loro arrivo, gli agenti della Squadra Volante rintracciano i due, entrambi cittadini georgiani di 40 anni, all’esterno del palazzo mentre stavano cercando di scavalcare una recinzione dello stabile. Gli agenti appurano poi il danneggiamento delle porte d’ingresso di alcune abitazioni del condominio. I due cittadini georgiani sono stati arrestati per tentato furto e denunciati in stato di libertà per non aver ottemperato all’ordine di espulsione.

