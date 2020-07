(DIRE) Roma, 22 Lug. – Sono 282 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 9 i morti per coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 48 i pazienti colpiti da coronavirus in terapia intensiva in Italia, -1 da ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:48