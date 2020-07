Il 27 Luglio la premiazione di “Calabria Donna Impresa”

L’economia femminile esprime potenzialità enormi, che ancora oggi il sistema socio-economico stenta a volere pienamente valorizzare e riconoscere: come emerge dai dati, infatti, per le donne italiane in generale e calabresi nello specifico, non è facile conciliare lavoro e famiglia, i dati della disoccupazione femminile si mantengono su livelli elevatissimi e una parte dell’imprenditorialità femminile è espressione di una spinta all’autoimpiego generata proprio dalle insufficienti opportunità offerte dal mercato del lavoro o dalla necessità di maggior flessibilità per poter far fronte anche agli impegni familiari. Il cammino del mondo femminile è stato sempre faticoso e, per questo, è bene ricordare le storie di chi ha rappresentato sul territorio calabrese l’esercito combattivo, pieno di risorse e di genialità, delle pioniere “donne imprenditrici nella storia del territorio”; Confimitalia Calabra nella persona della sua Presidente regionale, Domenica Amodeo, ha voluto istituire il MPremio “Calabria Donna Impresa” e ha scelto per la prima edizione una donna che nella storia dell’economia reggina ha rappresentato un simbolo che costituisce un ottimo modello di ispirazione per tante giovani donne imprenditrici: “Il Premio, alla sua I edizione, verrà conferito a Luigia Cuzzocrea ed alla figlia Maria Arnò quali titolari di “Talmone” per il coraggio e la forza dimostrati come imprenditrici impegnate sin dal 1930 nel tessuto economico reggino” La cerimonia di consegna del Premio avverrà Lunedì 27 luglio alle ore 21.00 sulla Terrazza “Le Rose” – Via SS 106, 39 – Bocale – Reggio Calabria.