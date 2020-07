Rotary Club Reggio Nord dona un notebook alla Fondazione Falcomatà

Il Rotary Club Reggio Nord, in ricordo del compianto Sindaco Italo Falcomatà per lunghi anni socio del sodalizio, ha inteso collaborare alla ripresa dell’attività della Fondazione che porta il Suo nome e che recentemente è stata oggetto di un vile ed esecrabile atto vandalico. Il Club partecipa al reintegro delle attrezzature sottratte donando un notebook. La consegna, da parte del Presidente 2019-2020 Riccardo V. Santacroce, alla Fondazione Falcomatà rappresentata dalla Sig.ra Rosetta Neto, dai figli Giuseppe e Valeria e dai membri del Consiglio di Amministrazione è avvenuta presso la sede del Rotary in presenza del Presidente 2020-2021 Giuseppina Scali, del Vice Presidente 2019-2020 Alberto Porcelli e dei soci del Rotary Club Reggio Nord. Il Rotary, attento osservatore ed interlocutore privilegiato delle realtà cittadine, intende, ribadire la propria vicinanza alla Fondazione da sempre impegnata in un’ opera meritoria di promozione culturale e sociale e di testimonianza dei principi di etica e legalità, che hanno caratterizzato l’attività politico- amministrativa del Prof. Falcomatà, lasciando un ricordo indelebile ed un esempio per le giovani generazioni.