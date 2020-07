(DIRE) Roma, 22 Luglio. – “Mattarella ha sempre ragione e mi complimentero’ con il governo quando i soldi che ci verranno prestati si trasformeranno in taglio di tasse per le famiglie italiane”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato. (Anb/ Dire) 11:55