Caserta, incidente stradale: autotreno si ribalta

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise sono intervenuti, nella mattinata del 23 Luglio, per un incidente stradale avvenuto prima del casello autostradale della A1, nei pressi dell’uscita di Caserta Nord. Un autotreno si era ribaltato lungo la rampa di uscita, gli occupanti erano rimasti bloccati all’interno della cabina del mezzo pesante e le squadre VVF hanno provveduto ad estrarli. Sul posto è intervenuta in supporto anche un’autogru dalla sede centrale. Non ci sono altre autovetture coinvolte nell’incidente e le operazioni di recupero del mezzo pesante sono ancora in corso.