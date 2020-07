Coronavirus. Ministero Salute: 306 nuovi positivi, 10 i morti

(DIRE) Roma, 23 Lug. – Sale il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sono 306 i nuovi positivi, a fronte dei 282 di ieri. Era da un mese che non si superava quota 300. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Pesa l’aumento della Lombardia, 82 casi contro i 51 di ieri, ma fanno segnare numeri importanti anche l’Emilia Romagna (55 nuovi casi), il Trentino (30), il Lazio (26) e il Veneto (22). Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214),. I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri. (Anb/ Dire) 19:06