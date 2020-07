In A12 con 6 kg di hashish: arrestati dalla Polstrada di Viareggio

Come ogni notte, anche durante quella dello scorso 20 Luglio, le pattuglie della Polstrada di Viareggio si trovavano a presidiare il tratto autostradale dell’A/12. Nel transitare tra i caselli di Versilia e Viareggio, i poliziotti buttavano l’occhio su di un’autovettura Ford Focus, in transito in direzione di Livorno con due persone a bordo. Vista l’ora notturna gli operatori Polstrada procedevano al fermo del veicolo e alla identificazione degli occupanti, i quali esprimevano, nei loro gesti e nelle loro parole segni di insofferenza al controllo, assumendo un atteggiamento particolarmente nervoso e preoccupato. Ed in effetti avevano le loro ragioni, visto che trasportavano, nascosti nei due vani sotto i sedili anteriori della vettura, sette involucri di sostanza stupefacente risultata poi essere hashish per un peso stimato di poco meno di sei chili. I due giovani, di 32 e 33 anni, provenienti dal Marocco ma residenti a Collesalvetti (li), venivano quindi arrestati e associati al carcere di Lucca mentre lo stupefacente, insieme al veicolo che lo trasportava, veniva sequestrato.