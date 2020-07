Pavia, un ultraleggero cade nei pressi dell’autostrada

Nella mattinata odierna un ultraleggero è caduto nei pressi dell’autostrada A21 e, precipitando, ha tranciato un cavo dell’elettricità che ha provocato un incendio di sterpaglie nei pressi della carreggiata autostradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Broni, supportati dai Vigili del Fuoco volontari di Castel Sant’Angelo. Il pilota è stato immediatamente soccorso e poi preso in cura dai sanitari del 118 per essere trasportato al Pronto Soccorso di Pavia in codice giallo. Successivamente, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il velivolo e hanno spento l’incendio dopo aver verificato lo scollegamento della corrente dell’alta tensione del cavo. Sul posto anche il personale della Polstrada e dell’Arma dei Carabinieri, e i tecnici dell’autostrada e dell’Enel.

