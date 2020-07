Poste Italiane: prosegue il piano di riaperture. Da Lunedì nuovamente operativi gli uffici di Vinco e Locri1

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali nel reggino. A partire da lunedì 27 luglio tornano operativi con i consueti orari le sedi di Locri1 (dal lunedì al sabato) e Vinco (martedì, giovedì e sabato).

La riapertura degli uffici postali della provincia di Reggio Calabria è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, come ad esempio l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass, il posizionamento di strisce sul pavimento che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale e procedure di sanificazione realizzate a tutela della salute di personale e clientela.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono disponibili sul sito www.poste.it.