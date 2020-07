UE. (FI): Farsa maggioranza su Mes deve finire

(DIRE) Roma, 23 Lug. – “La farsa di maggioranza sul Mes deve finire: il ministro Speranza e’ favorevole a utilizzare quei miliardi perche’ la sanita’ italiana deve ammodernarsi, investire in ricerca e prepararsi a una eventuale seconda ondata di Covid che anche il premier non esclude, visto che vuol farsi prorogare i poteri con lo stato d’emergenza. Ma nonostante le prime stime del Ministero della Salute ritengano indispensabile il ricorso al Mes, Conte resta trincerato dietro un no ideologico. Intanto Cinque Stelle e Pd hanno votato in modo difforme all’Europarlamento sul fondo salva Stati. La domanda resta sempre la stessa: come fara’ questa maggioranza a trovare un accordo utile al Paese sui fondi europei?”. Lo domanda la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Anb/ Dire) 18:22