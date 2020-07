Avellino, incidente stradale

Subito dopo le 12.30 del 24 L uglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS7 Appia, nel territorio del comune di Manocalzati, poco prima dell’ingresso del casello autostradale di Avellino EST, per un principio d’incendio alla motrice di un’autocisterna che trasportava GPL (gas di petrolio liquefatto). Giunte sul posto due squadre VVF, hanno spento le fiamme evitando che le stesse si propagassero al pericoloso carico e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Non si registrano feriti.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=66333