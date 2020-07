Ciclismo. Il Giro d’Italia 2020 partirà il 3 Ottobre da Monreale

L’annuncio del sindaco della città palermitana Arcidiacono

(DIRE) Palermo, 24 Lug. – Il Giro d’Italia prendera’ il via da Monreale, in provincia di Palermo, il prossimo 3 ottobre. Ne da’ notizia il Comune di Monreale. L’emergenza Covid ha fatto saltare la trasferta in Ungheria e, dunque, la tappa inaugurale sara’ nella cittadina normanna. Prima dello scoppio dell’emergenza, infatti, era stato stabilito che da Monreale partisse la prima tappa italiana, poi il Covid ha scompaginato tutto, facendo annullare l’appuntamento primaverile che e’ stato spostato in autunno. Soddisfatti il sindaco, Alberto Arcidiacono, e il presidente del consiglio comunale, Marco Intravaia: “Un momento storico e irripetibile per la nostra citta’ – dicono -. Un evento unico che trasformera’ Monreale in un palcoscenico nazionale e internazionale. Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore allo Sport Manlio Messina hanno voluto con decisione che il Giro partisse da Monreale, d’intesa con Rcs. Una scelta consapevole del governo regionale nei confronti del quale la citta’ e’ grata. Un’attenzione e una sensibilita’ continue – concludono Arcidiacono e Intravaia – per il nostro territorio che in questa circostanza unica ci regalera’ un appuntamento con la storia. Saltata la partenza all’estero, il governo ha valutato che la scelta migliore per promuovere l’avvio del Giro fosse Monreale, vetrina naturale del fascino siciliano. Un evento eccezionale che avra’ ricadute eccezionali sulla capacita’ attrattiva del territorio dal punto di vista turistico”. (Com/Sac/Dire) 11:21