Maltempo, Milano: violento nubifragio causa danni e rallentamenti, esonda il Seveso

12:23 – Dall’alba di questa mattina sulla città di Milano si è verificato un violento nubifragio con forti piogge e grandinate intense, che ha prodotto diversi disagi, tra i quali allagamenti in città e nei Comuni della cintura Nord, e l’esondazione del fiume Seveso, causado problemi di circolazione sia delle autovetture nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca, che della linea ferroviaria fra le stazioni di Milano Cadorna e Bovisa, per danni all’infrastruttura alla stazione Domodossola. Le forti grandinate hanno danneggiato anche autovetture e cassonetti della spazzatura. Nella città di Bergamo tra le 06:30 e le 08:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in circa 44 casi d’emergenza, tra i quali alberi pericolanti e tetti scoperchiati. Anche nella Provincia di Cremona, sono stati scoperchiati tetti, sono state tranciate linee della corrente elettrica, e sono caduti rami massicci sulla linea ferroviaria causando il rallentamento dei treni tra Soresina e Castelleone e tra Olmeneta e Brescia.

