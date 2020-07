Trieste, soccorse 7 persone in difficoltà

Alle prime luci dell’alba del 24 Luglio, il personale sommozzatore del nucleo di soccorso subacqueo acquatico di Trieste è intervenuto presso gli ormeggi esterni della Marina San Giusto per soccorrere sette persone a bordo di un’imbarcazione messa in pericolo delle avverse condizioni meteo. I Vigili del Fuoco, giunti sia via terra che per mare con un’unità antincendio dal distaccamento di Porto Vecchio, hanno posto in salvo l’equipaggio e messo in sicurezza l’imbarcazione.

