Catania, blitz della Polizia contro la Mafia Nigeriana: 28 fermi

09.50 – Ancora un’operazione contro la Mafia Nigeriana ormai radicata sul territorio nazionale. Questa volta gli agenti della Polizia di Catania hanno eseguito il fermo, a vario titolo, di 28 persone. Questi ultimi appartenenti alla confraternita dei Maphite, un’organizzazione criminale transnazionale con sede in Nigeria ma che ormai ha basi in molti paesi europei ed in diverse regioni d’ Italia. In un’operazione di Polizia il 21 Luglio era stata sgominata un’altra cellula siciliana della potente e ricca Mafia Nigeriana, la ‘Family Light house of Sicily’ della quale erano stati fermati vertici ed i contatti nelle altre regioni italiane.

