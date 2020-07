Fisco. No tasse fino a fine anno. Bruciare cartelle

“Con pax fiscale ok spostamento bilancio; no a FDI su bicamerale”

(DIRE) Bologna, 25 Lug. – “Bruciare o stracciare le cartelle esattoriali”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, rilancia con toni forti la richiesta di “pace fiscale” fino a fine anno, a supporto di famiglie e imprese dopo il lockdown. Misura, tra l’altro, da cui Salvini fa dipendere l’appoggio della Lega allo spostamento del pareggio di bilancio. “Se ci sara’ un pesante taglio delle tasse e la pace fiscale per tutto il 2020, ci saranno i voti della Lega- afferma Salvini- se non ci sara’ questo stop, faranno a meno dei nostri voti”. Il numero uno del Carroccio ne parla oggi a Bologna, a margine dell’inaugurazione di un nuovo punto di ascolto della Lega in pieno centro, in vista delle amministrative dell’anno prossimo. Salvini, tra l’altro, boccia anche la proposta di bicamerale sul recovery fund avanzata da Fratelli d’Italia. “Non e’ il momento di bicamerali- afferma Salvini- che sa tanto di vecchio, di politica partitica e di tempi lunghi. Vengo da un incontro questa mattina con gli imprenditori toscani, che hanno bisogno di risposte adesso. Qui parliamo di risorse che se va bene arrivano nell’estate prossima. Siamo nel 2020, a luglio ci sono in partenza 12 milioni di cartelle esattoriali: una delle prime proposte che la Lega fara’ al Governo e Parlamento e’ la pace fiscale fino a fine anno. Quindi l’azzeramento, il condono, la cancellazione di tutti quelli che sono i problemi del passato. Di quello che accadra’ nell’estate 2021 ci occuperemo l’anno prossimo, ma e’ lontano. La mia preoccupazione e’ che molte imprese e famiglie hanno bisogno oggi, non possono aspettare l’anno prossimo”. (San/ Dire) 14:06