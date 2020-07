Migranti. 108 In arrivo a Pozzallo, sindaco: Eseguire test covid-19

Amatuna: “Salvaguardare tutte le popolazioni coinvolte”

(DIRE) Palermo, 25 Lug. – Nel pomeriggio di oggi la motonave Cosmo arrivera’ al porto di Pozzallo, nel Ragusano, con a bordo 108 migranti salvati nelle scorse ore. Tra di loro 12 donne, di cui sette in stato di gravidanza, e due bambini. A darne notizia e’ il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna: “Pozzallo, con la sua tradizionale cultura dell’accoglienza non si e’ mai tirata indietro, ma come piu’ volte ribadito, esige massima attenzione sulle condizioni sanitarie dei migranti- dice- Ecco perche’ si ritiene opportuno eseguire subito i test per accertare eventuali infezioni da Covid-19. Era questo un impegno assunto da tutte le autorita’ preposte, nell’esclusiva salvaguardia della salute di tutte le popolazioni coinvolte nel fenomeno migratorio”. (Sac/ Dire) 15:05