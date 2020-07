Addio a Olivia de Havilland

Olivia de Havilland è morta ieri, 25 luglio 2020, nella sua casa di Parigi all’età di 104 anni, compiuti lo scorso primo luglio. Sorella maggiore dell’attrice Joan Fontaine, con la quale fu sempre in contrasto, viene ricordata soprattutto per aver interpretato il ruolo di Melania Hamilton Wilkes, nel celeberrimo film “Via col vento” (1939). Diva dei film in costume di Hollywood, era diventata famosa negli anni Trenta al fianco di Errol Flynn in una serie di film tra cui “Captain Blood” e “Le Avventure di Robin Hood”. Vinse il suo primo Oscar nel 1947, come attrice protagonista, per “A ciascuno il suo destino”; il secondo nel 1950, come attrice non protagonista, per “L’ereditiera”.