La ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di centocinque posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere, categoria D. I requisiti richiesti, come indicato nel bando, sono:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea

Diploma di laurea di primo livello in infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere oppure diplomi equipollenti

Iscrizione all’albo professionale

Sono previste le seguenti prove d’esame:

prova scritta

prova pratica

prova orale

Nel caso in cui i candidati siano superiori a 1000, è indetta una preselezione. Per partecipare al concorso è obbligatorio effettuare l’iscrizione online sul sito dell’Asl. Per tutti i dettagli della registrazione, visualizza i dettagli indicati nel bando. La scadenza per partecipare è fissata al 6 Agosto 2020.

Consulta il bando integrale.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Concorso-pubblico-per-105-infermieri.aspx