Milano, più di mezzo chilo di droga: Polizia arresta 22enne

Ieri sera, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano 22 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi predisposti per il contrasto dello spaccio di droga, gli agenti del Commissariato Greco Turro, transitando in via Ornato, hanno notato un’autovettura che, alla vista della volante, ha cambiato direzione fino ad arrestare la corsa nell’area parcheggi dove i poliziotti l’hanno fermata. All’interno vi erano 5 ragazzi di circa 20 anni e gli agenti hanno richiesto l’ausilio di un ulteriore equipaggio per procedere al controllo: all’arrivo della volante del Commissariato Comasina, i poliziotti hanno avvertito fin da subito un forte odore di marijuana. Il 22enne ha consegnato spontaneamente agli agenti una busta in plastica con 4 grammi di marijuana riferendo di non possederne altra. I poliziotti, però, hanno notato ai piedi del ragazzo una sacca di colore nero e, all’interno, hanno rinvenuto 16 involucri di marijuana dal peso di 16 grammi. Gli agenti, dopo aver controllato gli altri quattro ragazzi a bordo dell’auto e non aver rinvenuto nulla a loro carico, li hanno invitati ad allontanarsi e hanno proceduto con la perquisizione domiciliare del 22enne. In un appartamento a Bresso (Mi), con l’ausilio dell’unità cinofila, in un contenitore metallico, i poliziotti hanno trovato 54 involucri di marijuana per un peso di 46 grammi, 100 euro in contanti, 50 grammi di hashish consegnato spontaneamente dal ragazzo e 2 piante di cannabis. In uno zaino nel solaio, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 37 involucri di marijuana per un peso di 32 grammi, un bilancino di precisione e altri 423 grammi.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f1d5760a1013250945694