Nantes, confessa incendio nella cattedrale un 39enne rifugiato in Francia

11.00 – Un volontario della diocesi di ha confessato di essere l’artefice dell’incendio che ha parzialmente ma gravemente danneggiato la Cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, in Francia. Le fiamme dell’incendio avvenuto una settimana fa hanno distrutto l’organo e le vetrate ed annerito l’edificio risalente al XV secolo. Il ruandese, rifugiato in Francia già da qualche anno, ha confessato alla Polizia di aver acceso tre fuochi nella Cattedrale a Nates: due agli organi e uno a un quadro elettrico. (cit Televideo RAI). L’uomo che adesso rischia una condanna a 10 anni di carcere, in base a fonti locali, sarebbe pentito del suo insano gesto.

FMP