Ramonda confermato alla guida della Papa Giovanni XXIII

Giovanni Paolo Ramonda è stato eletto per la terza volta Responsabile Generale della Comunità Papa Giovanni XXIII. Dalla morte del fondatore Don Oreste Benzi, avvenuta il 2 Novembre del 2007, è lui a guidare la Comunità che ha esportato il carisma dell’accoglienza in casa famiglia in 45 paesi del mondo. Sessant’anni, piemontese, sposato con Tiziana Mariani, oltre ad aver avuto tre figli naturali, insieme portano avanti la responsabilità di una numerosa casa famiglia. Laureato in Pedagogia, ha conseguito il titolo di Magistero in scienze religiose.

Ramonda è stato eletto con i due terzi dei votanti alla prima votazione dall’Assemblea Generale della Comunità, convocata a Rimini, sabato 25 Luglio. A causa dell’emergenza Covid-19, hanno potuto partecipare esclusivamente i delegati italiani, mentre quelli delle 43 missioni estere hanno potuto votare in modalità on line. «La Comunità Papa Giovanni XXIII è un gregge che porta una luce particolare nel mondo. – ha dichiarato Ramonda – La nostra è una scelta di vita esigente: condividiamo la nostra vita tutti i giorni con i più poveri ed emarginati, oltre ai momenti di preghiera che rimangono fondamentali momenti della Comunità. Continueremo a portare il nostro contributo, insieme alle parrocchie e ai tanti movimenti con cui spesso collaboriamo, alla ricchezza della Chiesa sotto la guida di Papa Francesco. Ognuno con il suo cammino specifico, e nella stima reciproca, può arricchire la missione della Chiesa».