Astronomia: la cometa Neowise attraversa i cieli dell’Italia verso lo Scorpione

12:32 – C/2020 F3, o meglio conosciuta come la cometa Neowise, scoperta il 27 Marzo 2020 dal telescopio spaziale Neowise, ha raggiunto il punto più vicino alla Terra il 22 Luglio 2020, dopo aver passato indenne l’incontro con il Sole. La cometa è stata visibile ad occhio nudo fino ad oggi e piano piano si allontanerà dall’orbita terrestre, è stata la più luminosa degli ultimi 23 anni, in precedenza Hale-Bopp nel 1997 ha avuto ben 18 mesi di luminosità e una magnitudine di circa -6. La cometa Neowise è attualmente sotto la costellazione del Grande Carro o Orsa Maggiore e sarà visibile nuovamente solo tra 6.683 anni. La cometa ha una magnitudine di 2.5 e presenta due code di differenti colori: una giallastra in quanto riflette la luce del Sole e l’altra di colore blu formata da ioni ed è visibile come una stella di prima grandezza. In seguito la cometa attraverserà l’eclittica in Novembre nella costellazione dello Scorpione.

SM