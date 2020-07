Coronavirus. Ministero Salute: contagi in calo, 170 nuovi casi, 147 guariti e 5 decessi

(DIRE) Roma, 27 Lug. – Sono 170 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute. Nelle 24 ore precedenti erano stati 255. Sono 147 i guariti dal coronavirus registrati in Italia da ieri, 45 i pazienti colpiti da coronavirus ricoverati in terapia intensiva e 5 i nuovi decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal ministero della Salute. (Sor/Dire) 18:28