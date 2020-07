Google: omaggio all’esploratrice francese Jeanne Baret per il  280° anniversario della sua nascita

12: 58 – Google dedica il doodle animato di oggi, 27 Luglio 2020, a Jeanne Baret, esploratrice francese, per il 280° anniversario della sua nascita presso La Comelle. Il padre era un bracciante francese probabilmente analfabeta, che morì molto presto, lasciando la figlia orfana. Jeanne Baret viene ricorda per la sua intraprendenza nella Francia della seconda metà del ‘700, in cui era vietato alle donne di entrare nelle navi della Marina e arruolarsi. Decise comunque partire in missione travestendosi da uomo e arruolandosi come valletto e assistente del naturalista Philibert Commerson, con il quale collaborava da anni. Venne purtroppo scoperta dall’equipaggio che la abbandonò a Tahiti, dove vi rimase per molti anni. Durante questo periodo di esilio raccolse e studiò 6.000 esemplari di piante, tra cui il Bougainvillea, che scoprì in Brasile e poi esportò in Europa al suo rientro in Francia. Google, nel suo omaggio all’esploratrice del ‘700, la ritrae a bordo della nave della spedizione, Étoile, vestita con una giacca blu e un vestito a righe rosse e bianche con una fascia e un cappello in testa, circondata dai rami, dalle foglie e dai caratteristici fiori Fuxia della Bougainvillea, Jeanne Baret guarda l’Orizzonte inesplorato alla ricerca del nuovo ancora da scoprire.

