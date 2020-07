Reggio Calabria, l’Assessore Saverio Anghelone si dimette

Reggio Calabria – Dimissioni a sorpresa per l’Assessore allo Sviluppo economico attività produttive, commercio, politiche giovanili e del Lavoro Saverio Anghelone: “Sin ad oggi, con lealtà e correttezza, ho collaborato al Governo della città da te guidato. Ho, nel tempo, superato divergenze ed incomprensioni. E’ giunto il momento, in piena libertà ed indipendenza, di riacquistare la scelta, eventuale, di adesione a nuovi progetti. Con la presente, pertanto, rassegno irrevocabilmente, le dimissioni da Assessore comunale”. Sono queste le parole con le quali il dottor Anghelone (ha occupato anche la seconda poltrona di Palazzo San Giorgio) si congeda dall’attuale Amministrazione Falcomatà e che lasciano immaginare una discesa in campo in uno schieramento diverso per il medico reggino.

FMP